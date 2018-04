Il Genoa può chiudere i conti salvezza: col Crotone Ballardini se la gioca così

Genoa-Crotone: Ballardini e i suoi a caccia della zampata salvezza, per Zenga e i suoi un’occasione d’oro per accorciare ancora di più la classifica. Il Grifone però è blindato, ai calabresi serve l’impresa

Un sabato decisivo: il Genoa si appresta ad affrontare il Crotone, un girone dopo, con la consapevolezza di poter finalmente mettere a segno la zampata decisiva per la salvezza. Al netto delle recenti critiche rivolte alla squadra di Davide Ballardini (leggi anche: BALLARDINI RISPONDE AI CRITICI) a seguito del derby, restano più di tutto (e più di tutti) i numeri: con 35 punti in classifica i rossoblu restano a +8 sopra la zona retrocessione, guidata guarda caso proprio dal Crotone (insieme alla Spal), fermo a 27. Facile fare i conti allora: una vittoria permetterebbe al Grifone di andare a +11 a sei giornate dalla fine, margine più che sufficiente per poter parlare di salvezza quasi raggiunta. Serve ovviamente la partita migliore possibile: la formazione dall’ex sampdoriano Walter Zenga è reduce dalla vittoria di domenica scorso col Bologna ed ha messo insieme un bottino di sei punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Più del Genoa, che in altrettante giornate di punti ne ha fatti cinque (due pareggi e una vittoria, quella contro il Cagliari, tutti nelle ultime tre giornate).

Al di là della striscia positiva di aprile (i rossoblu sono ancora imbattuti in questo mese), il Genoa però può anche fare affidamento su un’altra serie di numeri positivi. Per esempio: i liguri hanno vinto ben quattro delle ultime sette partite giocate in casa a Marassi dopo che nelle precedenti otto non erano riusciti mai a prendere i tre punti. Non è tutto: rispetto alla 31ª giornata dello scorso campionato, il Grifone può contare su sei punti in più (35 contro i 29 della passata stagione) e su un passivo difensivo nettamente migliore (31 gol subiti contro i 51 dell’anno scorso a questo punto, ben venti in meno). Resta una certa incapacità rossoblu nel saper ribaltare le situazioni di svantaggio (quest’anno la squadra di Ballardini ci è riuscita una sola volta), ma è pur vero che il Crotone in trasferta è la squadra passata meno di tutte in vantaggio in questo campionato (tre volte soltanto) e, soprattutto, è da novembre che non mette insieme due vittorie di fila. Diamo un’occhiata allora alle probabili formazioni del match in programma per oggi alle ore 18.

Probabili formazioni Genoa-Crotone

QUI GENOA – Ballardini dovrà fare a meno di Luca Rigoni, squalificato, così come degli infortunati Armando Izzo e Davide Biraschi in difesa. Resta in dubbio, seppur regolarmente convocato, Andrea Bertolacci a centrocampo che, come faceva notare ieri lo stesso Ballardini in conferenza stampa, non avrebbe ancora del tutto recuperato dal recente infortunio muscolare: al suo posto potrebbe eventualmente giocare Isaac Cofie. In attacco pienamente recuperato invece Andrej Galabinov, che si giocherà una maglia da titolare con Gianluca Lapadula, che potrebbe timbrare la cinquantesima presenza in Serie A in carriera e che finora in campionato ha segnato soltanto in casa (quattro gol, di cui tre su rigore) e Goran Pandev.

QUI CROTONE – Anche per Zenga una squalifica pensante, quella di Marco Capuano in difesa. Non convocati poi per infortunio in attacco Andrea Nalini ed Ante Budimir a cui si aggiunge anche Ahmad Benali a centrocampo, che si è fermato negli ultimi giorni. Occhio allora in difesa a Federico Ceccherini, recordman quest’anno per respinte difensive (ben 215) che ha segnato in Serie A un solo gol in carriera, proprio al Genoa. Sulla corsia immancabile anche Adrian Stoian, che con quattro assist e due gol finora ha già superato il suo personale record di azioni decisive a cui ha presto parte (l’anno scorso era arrivato a cinque, adesso è già a sei).

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Pereira, Omeonga, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula. In panchina: Lamanna, Zima,Cofie, Taarabt, Galabinov, El Yamiq, Migliore, Rosi, Lazovic, Bessa, Medeiros, Rossi. Allenatore: Davide Ballardini.

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (4-3-3) – Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Stoian, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Ricci. In panchina: Festa, Viscovo, Barberis, Izco, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Sampirisi, Tumminello, Simić, Crociata. Allenatore: Walter Zenga

Genoa-Crotone: dove vederla

Genoa-Crotone sarà trasmessa oggi a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport sul canale Sky Calcio 2 HD (telecronaca di Dario Massara e commento tecnico di Claudio Onofri) e su quelle in digitale terreste di Mediaset Premium Sport HD (telecronaca di Alessandro Iori). Non è tutto, perché la partita sarà visibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile grazie alle app Sky Go, Premium Play e Serie A TIM TV (quest’ultima visibile in tv anche tramite decoder TIMvision) e sarà acquistabile singolarmente anche tramite il sito Sportube/Eleven Sports. Ricordiamo che sul nostro sito sarà disponibile la diretta gol di questa partita e di tutte le partite di oggi e domani.