Genoa, tensione crescente tra la proprietà rossoblù e l’ex presidente Alberto Zangrillo: negatogli l’abbonamento

Il rapporto tra il Genoa e l’ex presidente Alberto Zangrillo si fa sempre più teso, dopo il rifiuto di far sottoscrivere due abbonamenti allo stesso Zangrillo e a suo figlio. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Zangrillo, primario dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, si è recato al Porto Antico, dove ha sede lo store rossoblù e l’ufficio abbonamenti, con l’intenzione di acquistare due tessere per la nuova stagione. Tuttavia, gli è stato comunicato che non poteva procedere, su ordine dei vertici del club, una decisione che ha scatenato grande sorpresa e amarezza.

Il nodo della questione risiede nella complessa situazione societaria, che vede un deterioramento del rapporto tra Zangrillo e la dirigenza del Genoa, soprattutto dopo l’intervento dell’imprenditore Dan Sucu, che ha evitato il default del club e ora è presidente. Proprio la vertenza giudiziaria aperta dagli americani di A-CAP, che contestano quell’operazione, ha acuito le tensioni, tanto da spingere Zangrillo a preannunciare un esposto presso il nucleo di polizia Economica e Finanziaria di Genova.

Nonostante questo episodio che fa discutere, il momento del Genoa sul campo è positivo. Gli abbonamenti continuano a crescere, avvicinandosi al record di 28.093 tessere dello scorso anno. La squadra di mister Vieira ha ottenuto un risultato incoraggiante nel triangolare “100 Anos de Garra” a Oviedo, pareggiando 0-0 contro la squadra locale e battendo nettamente 3-1 il Villarreal, quinto in Liga e qualificato per la Champions League.

Il tecnico Vieira conferma il suo 4-2-3-1, con pressing intenso e spunti offensivi di rilievo. Da segnalare la crescita di Vitinha come prima punta, supportato da una linea di trequartisti composta da Messias, Stanciu e Gronbaek. Nella sfida contro gli asturiani ha fatto il suo esordio Carboni a destra, con Venturino, giovane promettente del 2006, in grande evidenza. Il Genoa guarda avanti con ambizione, in attesa di recuperare Ostigard e Vasquez, ancora in ritardo di condizione.