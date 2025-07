Genoa, doppio colpo: Colombo (come il Tenente e Cristoforo) e Ostigard per Vieira. Due rinforzi ufficiali in un solo giorno

Genoa, annunciato un doppio colpo: Colombo – annunciato sui social con altri celebri omonimi – e Ostigard per Vieira

Il Genoa accelera sul mercato e regala a Patrick Vieira due rinforzi di spessore: Lorenzo Colombo e Leo Østigård. L’attaccante arriva dal Milan in prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. È stato presentato ieri sui social in modo ironico, come esploratore e investigatore, e nel pomeriggio ha già svolto il primo allenamento con i compagni.

Sempre ieri, è stato anche ufficializzato il ritorno di Østigård, difensore norvegese che il popolo rossoblù ricorda bene: ha vestito la maglia del Grifone solo per sei mesi nel 2022, ma ha lasciato il segno con grinta e personalità. Arriva dal Rennes con una formula simile a quella di Colombo, e sarà annunciato ufficialmente oggi. Come riportato da Tuttosport, l’operazione complessiva per i due giocatori si aggira sui 15 milioni.

Intanto, la squadra lavora al Signorini con ritmi alti e gruppi numerosi. Ieri erano 32 i giocatori a disposizione, e Vieira ha potuto accogliere anche Johan Vásquez, rientrato dalle vacanze dopo il successo in Gold Cup con il Messico. Per lui test atletici, mentre i compagni proseguivano con le esercitazioni sul campo.

L’infermeria si svuota: dopo le assenze nell’amichevole contro il Mantova per alcuni lievi acciacchi, ieri tutti erano abili e arruolati. Una buona notizia in vista del triangolare del 31 luglio a Oviedo contro i padroni di casa e il Villarreal.

Vieira sta impostando una preparazione diversa dal recente passato: meno minutaggio ma più intensità, con lavori specifici e differenziati a seconda delle esigenze fisiche e tattiche. Sarà una settimana importante, anche in ottica delle prime scelte. Perché 32 giocatori sono troppi, e al termine del ritiro comincerà la scrematura.