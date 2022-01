ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno del Genoa Cambiaso è stato espulso per doppio giallo contro l’Udinese

Brutte notizie in casa Genoa in vista della prossima partita di campionato contro la Roma. I rossoblù non avranno infatti Cambiaso, espulso nel match con l’Udinese.

Doppio giallo in meno di un 1′ per l’esterno, prima per un fallo duro su Becao poi per proteste per qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro.