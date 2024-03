Genoa-Frosinone: Di Francesco guadagna tempo

Le ultime sul futuro di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa

«Intensità e ottima disposizione in campo: così gli ospiti hanno messo in affanno il Grifone»: La Gazzetta dello Sport valuta così la prestazione del Frosinone a Genova, che ha fruttato un punto, utile a muovere la classifica dopo 2 sconfitte di fila prima della pausa per le Nazionali.

Di Francesco riceve un 6 in pagella: «La squadra è viva e ben messa in campo: se riuscirà a ripetere la prova del Ferraris, c’è il tempo per rimettere a posto la classifica». Nessuno dei suoi giocatori merita il 7, ma non si leggono neanche dei 5.