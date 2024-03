Genoa Frosinone LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Genoa e Frosinone si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

La partita prende subito una piega rossoblu con Messias che prova a trovare Retegui in ogni modo. Tra un Vasquez che colpisce la traversa e spazi dove l’esitazione ligure prende il sopravvento, ci pensa Gudmundsson al 30′ a mettere in rete il pallone dell’1-0. I gialloblu non demordono e 6 minuti dopo pareggiano con Reinier.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la partita si appresta a raggiungere toni un po’ più fisici con il Genoa che perde per infortunio Malinovskyi sostituito da Strootman. Il Frosinone nel frattempo si prova a far vedere con Lirola. Al 90′ si presenta un rigore per il Frosinone per un contatto con il braccio sull’azione Mazzitelli Thorsby, ma poi il VAR annulla