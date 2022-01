Genoa, Konko: «Non sono qui per divertirmi. Servono subito risposte»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Abdoulay Konko, tecnico del Genoa, ha parlato prima della sfida contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Abdoulay Konko ha parlato prima di Fiorentina-Genoa.

PARTITA – «L’abbiamo preparata con il poco tempo che avevamo, portando idee che non scombussolassero i piani. Idee chiare, vogliamo verificare che ci siano stati i giusti cambi nell’atteggiamento».

RICHIESTE DAL CLUB – «Mi hanno dato la squadra e sono orgoglioso e contento della fiducia della società. Non sono qui per divertirmi, c’è poco tempo e bisogna dare risposte immediate. Ad oggi mi sento come uno dei giocatori per cambiare questo aspetto dell’atteggiamento».