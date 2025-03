Genoa, contro la Juve maglia speciale gialloblù in onore del Boca Juniors: il legame tra Genova e Buenos Aires – FOTO

Genoa, in occasione della sfida contro la Juve il club scenderà in campo non con il solito rossoblù, ma con i colori del Boca Juniors: ecco il motivo

Il Genoa scenderà in campo contro la Juve nel prossimo turno di campionato con una maglia speciale che rende omaggio al Boca Juniors, il club argentino che il 3 aprile festeggerà il suo 120° anniversario. La divisa, caratterizzata da un completo blu scuro e una banda orizzontale gialla, riprende fedelmente i colori storici della squadra di Buenos Aires. Questa scelta non è casuale: il Boca fu fondato nel 1905 da un gruppo di giovani genovesi, e proprio per questo il Genoa ha deciso di celebrare questa storica connessione con un omaggio speciale in occasione di un incontro importante della Serie A.

Il legame tra il Genoa e il Boca è radicato nella storia: il soprannome Xeneizes, infatti, deriva proprio dai genovesi che fondarono il club argentino. Questo gesto del Genoa non solo celebra una delle squadre più prestigiose del Sudamerica, ma riafferma anche un legame storico tra due città distanti, ma unite dalla passione per il calcio. Nonostante le origini italiane del club, la scelta dei colori è legato ad un altro paese: incerti sui colori sociali da dare al club, i primi membri decisero che avrebbero scelto quelli della bandiera della prima nave che fosse arrivata in porto e la prima ad arrivare fu una nave svedese.