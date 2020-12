Genoa-Milan, rossoneri in emergenza per l’ultima senza Ibrahimovic

Genoa-Milan vedrà il probabile esordio dal primo minuto di Pierre Kalulu con la maglia rossonera. Al Marassi per ritrovare i tre punti

Questa sera il turno infrasettimanale di Serie A contrappone il Milan al Genoa nell’affascinante stadio Marassi. Una sfida da sempre delicata nella storia recente dei rossoneri che nelle ultime 5 trasferte in casa del Grifone hanno ottenuto due sconfitte e tre successi senza mai pareggiare.

Ai già noti indisponibili Ibrahimovic e Kjaer si sono aggiunti nel corso di questa settimana anche Bennacer e Gabbia, con Pioli che nella lista dei convocati ha però ritrovato Mateo Musacchio. Proprio la difesa, reparto su cui la dirigenza sembra aver posto un “focus” in vista del calciomercato, conterà anche Pierre Kalulu che al momento si candida per vivere il proprio esordio da titolare in maglia rossonera.

Centrocampo obbligato con Tonali che torna nell’undici iniziale anche in campionato prendendo il posto di Ismael Bennacer mentre in attacco è affidato nuovamente a Rebic la responsabilità di dare profondità al reparto sfruttando le verticalizzazioni di Calhanoglu e gli spunti degli esterni Castillejo (favorito su Saelemaekers) e Rafael Leao che torna nuovamente sulla corsia di sinistra dopo l’esperimento fallimentare sulla fascia opposta contro il Parma.