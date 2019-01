Genoa-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Genoa-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Milan è la gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo allo stadio ‘Ferraris’ di Genova lunedì 21 gennaio alle ore 15; il Genoa staziona nelle zone basse della classifica con 20 punti e affronta i rossoneri nel primo appuntamento del 2019. Milan (31) reduce dalla sconfitta infrasettimanale in Supercoppa contro la Juventus e a caccia del risultato per non perdere terreno dal quarto posto. Nella gara d’andata, valida per la prima giornata di campionato ma giocata a fine ottobre per il rinvio dopo la tragedia di Ponte Morandi, vide il successo dei rossoneri a San Siro col risultato di 2-1.

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Genoa-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 21 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Genoa-Milan, probabili formazioni

GENOA – Prandelli non può contare sullo squalificato Piatek e deve sciogliere un paio di dubbi di formazione: a centrocampo, Romulo è favorito su Zukanovic, mentre in attacco, Favilli e Pandev si giocano una maglia affianco a Kouame. Così, rossoblù probabilmente in campo con Radu tra i pali, Biraschi, Romero e Criscito in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Romulo, Rolon, Veloso, Bessa e Lazovic. In avanti, Favilli è leggermente favorito su Pandev per far coppia con Kouame.

MILAN – Gattuso alle prese con tante assenze pesanti: non convocato il partente Higuain, a Genova non ci saranno gli squalificati Calabria, Romagnoli e Kessie, oltre ai lungodegenti Caldara, Biglia e Bonaventura. Rossoneri verso il 4-3-3 formato da Gianluigi Donnarumma in porta, Abate (favorito su Conti), Musacchio, Zapata e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Paquetà, Bakayoko e Mauri. Nel tridente offensivo, probabile spazio a Suso (pronto anche Castillejo), Cutrone e Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Rolon, Veloso, Bessa,a Lazovic; Kouame, Favilli.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchi, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Mauri; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA