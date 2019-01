Genoa-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Milan, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa di Cesare Prandelli sfida il Milan di Gennaro Gattuso nel primo dei due posticipi del lunedì della 20ª giornata di Serie A. I liguri, privi del bomber Piatek, squalificato e in procinto di trasferirsi proprio ai rossoneri, cercano punti per consolidare la propria posizione di metà classifica, mentre il Diavolo, privo di Higuain, non convocato e prossimo a sbarcare al Chelsea, punta ai 3 punti per sopravanzare in un sol colpo Lazio e Roma e riportarsi al 4° posto in classifica. Tra pochi minuti la diretta live con gli aggiornamenti su Genoa-Milan.

Genoa-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Genoa-Milan: formazioni ufficiali

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Pandev, Kouamé. A disposizione: Russo, Vodisek, Gunter, Lisandro Lopez, Giu. Pezzella, Pedro Pereira, Lakicevic, Romulo, Favilli, Dalmonte. Allenatore: Cesare Prandelli



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Laxalt, Bertolacci, José Mauri, Montolivo, Torrasi, Castillejo, Tsadjout. Allenatore: Gennaro Gattuso

Genoa-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Prandelli non può disporre in attacco del bomber Piatek: il polacco, vicinissimo al trasferimento al Milan, è squalificato e non sarà a disposizione. Senza il polacco è probabile che i liguri passino al 4-4-2. La novità sarà in difesa, con l’inserimento al centro di Zukanovic accanto a Romero. Sulle due corsie agiranno Romulo e Bessa, con Rolon e Veloso interni. Davanti sarà Favilli ad affiancare Kouamé.

Gattuso non ha convocato Higuain, che sta per trasferirsi al Chelsea, e dovrà fare a meno di ben 3 titolari squalificati: il terzino destro Calabria, il centrale Romagnoli e Kessié a centrocampo. La linea difensiva a quattro dei rossoneri vedrà dunque Abate e Ricardo Rodriguez sulle corsie laterali, mentre Musacchio affiancherà al centro Cristian Zapata. Nel centrocampo a tre Bakayoko sarà il perno centrale, con Paquetà e Calhanoglu mezzali. In attacco, infine, con Cutrone centravanti, gli esterni offensivi saranno Suso a destra e Borini a sinistra.

Genoa-Milan: i precedenti del match

Genoa e Milan si sono affrontate in totale 101 volte nella storia della Serie A a girone unico. Nei precedenti prevalgono i rossoneri con 49 vittorie, 33 pareggi e 19 sconfitte. Nei 50 confronti disputati in casa dei liguri, tuttavia, il segno che si è verificato più volte è il pareggio (19 volte), mentre i rossoblù si sono imposti 17 volte e i rossoneri appena 14. La sfida di Genova dello scorso campionato si è conclusa con una vittoria di misura del Diavolo per 0-1 grazie a un gol di André Silva nel finale. Quest’ultima ha posto fine a una serie negativa per i lombardi che durava da ben 3 stagioni.

Genoa-Milan: l’arbitro del match

Sarà l’internazionale Daniele Orsato a dirigere il posticipo fra Genoa e Milan. Bilancio molto equilibrato per il fischietto della sezione di Schio con i liguri: sono infatti 9 le vittorie, con 8 pareggi e 8 sconfitte. Con lui precedenti positivi anche per i rossoneri, che hanno collezionato 8 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 22 confronti. A carico dei rossoneri anche 2 cartellini rossi, mentre l’arbitro veneto non ha mai espulso finora un giocatore del Genoa.

Genoa-Milan Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.