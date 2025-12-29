Palestra Inter, i dialoghi con l’Atalanta continuano già per gennaio. E c’è un altro giocatore finito nel mirino dei nerazzurri

Palestra Inter, i nerazzurri sono pronti a prendere il giocatore a gennaio e lasciarlo a Cagliari fino a giugno. E Marotta segue sempre Ederson

Il futuro della fascia destra nerazzurra potrebbe parlare giovane e italiano. In casa Inter prende sempre più quota l’ipotesi Palestra, un’operazione che la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando con grande attenzione in vista delle prossime finestre di mercato. Marco Palestra, esterno classe 2005, è attualmente in prestito al Cagliari ma resta di proprietà dell’Atalanta, club che ne detiene il cartellino e osserva con interesse la sua crescita.

Il presidente Beppe Marotta vuole muoversi in anticipo per evitare la concorrenza dei principali club europei, già pronti a inserirsi nella corsa al talento lombardo. L’idea dell’Inter è chiara: bloccare Palestra già nella sessione invernale, lasciando poi il giocatore in Sardegna fino al termine della stagione per completare il suo percorso di maturazione con continuità e minuti nelle gambe. A giugno, invece, Palestra potrebbe diventare ufficialmente un nuovo rinforzo nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’Atalanta, dal canto suo, non ha particolare fretta di cedere. La società bergamasca gode di una solida stabilità economica e può contare su corsie laterali ben presidiate da giocatori come Raoul Bellanova e Nicola Zalewski, arrivato proprio dall’Inter nell’ultima finestra estiva. Tuttavia, davanti a un’offerta ritenuta congrua, la famiglia Percassi potrebbe aprire alla cessione, soprattutto se l’operazione Palestra non andasse a indebolire l’ossatura della prima squadra.

La valutazione del cartellino si aggira attualmente intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma destinata potenzialmente a salire. Se Palestra dovesse continuare a offrire prestazioni convincenti nel girone di ritorno o attirare l’attenzione della Nazionale maggiore, il suo valore potrebbe crescere ulteriormente, rendendo strategica una mossa anticipata dell’Inter.

A favorire la trattativa Palestra Inter ci sono anche i rapporti storicamente ottimi tra Inter e Atalanta. Negli ultimi anni, diverse operazioni hanno rafforzato l’asse tra i due club, portando a Milano giocatori come Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini e Robin Gosens. Le tensioni emerse in estate per la mancata chiusura dell’affare Lookman sembrano ormai superate, lasciando spazio a nuove collaborazioni.

Questo canale privilegiato potrebbe aprire scenari più ampi. Oltre a Palestra, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare Ederson, centrocampista brasiliano in scadenza nel 2027 e potenziale obiettivo estivo. In alternativa, qualora la pista Palestra dovesse complicarsi, resta viva anche l’opzione Bellanova, prodotto del vivaio interista e oggi protagonista con la maglia dell’Atalanta.