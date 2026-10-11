Genoa, Modesto nuovo Chief of Football, Melissano sarà il ds

Il club ringrazia lo spagnolo, in partenza per il Burnley, e annuncia il nuovo assetto dell’area sportiva: compiti divisi tra strategia e mercato

L’avventura di Diego López al Genoa è ufficialmente finita. Il club rossoblù ha reso nota la chiusura del rapporto con il proprio Chief of Football, che ripartirà dall’Inghilterra e dal progetto del Burnley. Una separazione maturata, secondo quanto filtra, in un clima sereno: la società ha ringraziato il dirigente spagnolo per l’impegno, per lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva e per la professionalità mostrata durante il suo incarico, augurandogli il meglio per la carriera.

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Il nuovo corso

Con l’uscita di López parte il nuovo assetto guidato da François Modesto e Stefano Melissano. La scelta è stata voluta con forza dalla proprietà, che da tempo apprezzava Modesto, ex difensore francese con un passato da dirigente di successo all’Olympiacos e al Nottingham Forest. In Italia ha lavorato anche al Monza, accanto a Adriano Galliani, e alla Juventus, a fianco di Damien Comolli. Ora torna ad avere responsabilità dirette.

Chi fa cosa

La nota ufficiale ha chiarito la divisione dei ruoli. Modesto, come Chief of Football, avrà “la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club”. Melissano, direttore sportivo con un’esperienza consolidata nell’individuazione di giovani talenti, si occuperà invece della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione dei giocatori e nelle operazioni di calciomercato, nel segno della continuità con il percorso di crescita della rosa.

Un mercato che ha già lasciato il segno

L’addio di López arriva mentre i frutti del mercato estivo iniziano a vedersi. Sabato 10 ottobre Milan Osmajić, attaccante montenegrino, è stato decisivo con un gol e un assist nella gara contro la Fiorentina, mentre ha esordito Samuel Wiafe, giovane attaccante classe 2008 arrivato dal Modena.

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Il primo obiettivo: compattare l’ambiente

Il nuovo board è già operativo, con il compito prioritario di rinsaldare l’ambiente e di sostenere il lavoro di Daniele De Rossi, allenatore ed ex centrocampista di Roma e Nazionale, la cui posizione, secondo le indicazioni dei vertici, non è in discussione.