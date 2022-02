Genoa Salernitana, un crocevia per la salvezza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Genoa Salernitana è un vero e proprio crocevia per la salvezza: una partita che mette in palio più di tre punti

Genoa Salernitana è la sfida salvezza del weekend. I ragazzi di Colantuono devono ripartire dalla buona prestazione casalinga contro lo Spezia per provare a fare il colpaccio in casa del Genoa.

Una partita che mette in palio più di tre punti. I rossoblù di Blessin arrivano da due ottimi pareggi e i tre punti servono per dare una spinta ulteriore al morale e classifica. Colantuono ha un solo risultato dalla sua. Crocevia della stagione per le due squadre.