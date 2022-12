Nonostante la convocazione del Genoa, Manolo Portanova si siederà in tribuna nella partita contro il Sudtirol

Niente titolarità ne panchina per Manolo Portanova, convocato dal Genoa per la sfida al Sudtirol.

Il calciatore si siederà in tribuna. La scelta della società si è resa necessaria per via della situazione del calciatore, condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.