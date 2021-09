Genoa, Wander (777 Partners): «Vogliamo custodire le gloriosa eredità di questo club»

Il fondatore di 777 Partners Josh Wander ha parlato degli obiettivi che si pone la holding alla guida del Genoa

Josh Wander, nuovo proprietario del Genoa e fondatore di 777 Partners, a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi che si pone con il club rossoblù e dei motivi che hanno portato la holding a investire in Italia.

OBIETTIVI – «Comprendiamo e rispettiamo la nostra responsabilità. Perciò vogliamo custodire e proteggere l’orgogliosa eredità dei rossoblù puntando ai migliori piazzamenti possibili in A. Voglio esprimere prima di tutto l’onore di essere qui e di aver acquisito il club più antico d’Italia. E’ stata una scelta quasi ovvia, dettata dalla nostra passione per lo sport che ci caratterizza. Non abbiamo ovviamente nei nostri paesi di provenienza la stessa storia e tradizione calcistica che l’Italia, e soprattutto una piazza come Genova, possono vantare. E sono stati proprio tradizione e storia di questo club e della sua città gli elementi che ci hanno convinto nel portare a termine la trattativa».

MOTIVI – «L’Italia per la sua bellezza, per la sua passione e la sua cultura è stata una scelta naturale. Per noi è emozionante essere parte di un contesto con una tradizione calcistica del genere, di cui il Genoa è uno dei pilastri portanti da sempre, basti pensare ai nostri tifosi, per i quali lavoreremo per riportare il club dove gli spetta: nelle posizioni più alte della Serie A».