Al Volksparkstadion, la seconda giornata degli Europei tra Georgia-Repubblica Ceca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Georgia-Repubblica Ceca, valevole per la seconda giornata degli Europei.

GEORGIA-REPUBBLICA CECA 1-1 (1-0)

Georgia (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia (81′ Gvelesiani), Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili (62′ Locoshvili); Mikautadze (87′ Kvilitalia), Davitashvili (62′ Chakvetadze), Kvaratskhelia (81′ Lobjanidze). Ct: Sagnol

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod (81′ Barak), Soucek, Cerny (55′ M.Jurasek), D. Jurasek (81′ Sevcik); Schick (68′ Chytil), Hlozek (55′ Lingr). Ct: Hasek

Marcatori: 45+2 Mikautadze rig. (GEO), 59′ Schick

Arbitro: Siebert (Ger)

Ammoniti: Coufal (RCE), Kashia (GEO), Provod (RCE), Jurasek (RCE), Holes (RCE), Soucek (RCE), Mekvabishvili (GEO), Gvelesiani (GEO), Kochorashvili (GEO)

94 OCCASIONE GEORGIA Ripartenza 3 vs 1, all’ultimo secondo Lobjanidze spara alto

94 AMMONITO Kochorashvili che butta via il pallone

93 M.Jurasek destro tenero dal limite

91 Lingr tenta una rovesciata e buca la sfera

90 Parte il recupero: sarà di 5 minuti

87 SOSTITUZIONE Kvilitaia per Mikautadze

85 Georgia alle corde, fioccano i corner a ripetizione

82 AMMONITO Mekvabishvili per piede a martello e Gvelesiani per ingresso anticipato

80 SOSTITUZIONI Barak per Provod e Sevcik per Jurasek; Gvelesiani per Kverkvelia e Lobjanidze per Kvaratskheila

80 AMMONITO Soucek per tackle reciproco con Kvaratskheila

78 Kvara è stanchissimo, non riesce ad agganciare un lancio di Mikautadze

77 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Destro di Lingr, ennesima risposta di Mamardashvili

76 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Taglio sul primo palo di Cythil, deviazione di testa fuori di non molto

75 Tanti cross ma la Cekia non riesce a colpire

73 Georgia asserragliata dietro, resiste agli attacchi avversari

71 Krejci da lontanissimo, trova una deviazione per il corner

70 Tiraccio di Kvaratskheila da lontano, altissimo

69 Ottima uscita in presa di Mamardashvili per anticipare Cythil

67 SOSTITUZIONE Chytil per Schick che accusa un problema al polpaccio

65 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Jurasek sinistro in corsa, ancora un risposta del portiere georgiano

63 Inerzia tutta per la Repubblica Ceca

61 SOSTITUZIONI Locoshvili per Tsitaishvili e Chakvetadze per Davitashvili

61 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Testa di Krejci da corner, anticipo perfetto e palla fuori di poco

60 Cekia in pieno entusiasmo: assalto e corner

58 1-1 GOL REPUBBLICA CECA Schick tocca la palla respinta dal palo a un metro dalla linea con il petto. L’origine è un colpo di testa di Lingr da corner

56 OCCASIONE GEORGIA Grande ripartenza di Kvara che serve Mekvabishvili, rientro sul destro ma conclusione fuori

54 SOSTITUZIONI M.Jurasek e Lingr per Cerny e Hlozek

53 Kvara restituisce fallo a Holes ma non è di grande entità e chiede scusa

52 AMMONITO Holes per evidente fallo su una ripartenza di Kvaratshkeila

50 Schick contrato di testa, uscita in presa di Mamardashvili

49 Repubblica Ceca preme ma con poca precisione

47 Kvara non arriva per poco su un cross dalla sinistra

45 AMMONITO Jurasek: Mikautadze subisce un blocco piuttosto duro

SECONDO TEMPO

45+4 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Schick bravissimo a portarsi la sfera sul sinistro, risposta ottima di Mamardashvili

45+3 1-0 GOL GEORGIA Rigore, tira Mikautadze, palla sulla destra, Stanek dall’altra

45+1 CONTROLLO VAR per mani di Hranac sulla punizione precedente, il contatto è evidente: RIGORE!

45 OCCASIONE GEORGIA Kashia si trova il pallone da una punizione e tira su Stanek, gol mangiato

43 Spinta di Krejci, Mekvabishvili finisce nei cartelloni pubblicitari

42 Buona uscita, molto autorevole fino al limite, di Mamardashvili

40 Kvara guadagna corner ma la sua battuta è preda di Stanek

38 AMMONITO Provod per intervento alle spalle di Mikautadze

36 Interventi duri da entrambe le squadre, Siebert punisce quello su Mikautadze

35 AMMONITO Kashia che calcia sulla pianta del piede di Soucek

34 Coufal rischia autogol, deviazione in corner un po’ maldestra

33 Georgia nell’area avversaria ma non trova lo spazio per battere a rete

31 Mikautadze si sposta bene sulla sinistra ma viene raddoppiato con efficacia

28 Hlozek vince un duello di forza ma la conclusione da fuori viene bloccata

26 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Cerny sbuccia, ma c’era un fuorigioco nello sviluppo dell’azione

26 Kvara esagera e al limite viene fermata la sua corsa in diagonale

25 Schick non riesce a servire Cerny che era da solo

22 GOL REPUBBLICA CECA ANNULLATO Hlozek di sfondamento, proteste georgiane. Tiro parato, il tap-in con il volto, quasi involontario, poi c’è anche un tocco di mano. Motivo per cui il Var annulla, decisione corretta

21 La strategia dei cross cechi adesso viene neutralizzata piuttosto bene dalla Georgia

18 Stop errato di Mikautadze che va a fare fallo su Provod, i due marcatori della prima giornata

16 AMMONITO Coufal che va a colpire in modo netto la caviglia di Kvaratskheila che fa un numero nei suoi confronti

14 Mamardashvili di pugno in angolo per evitare un colpo di testa di Soucek

13 La Repubblica Ceca sta producendo molti cross

09 Davitashvili entra in area sulla destra, chiede rigore ma Siebert fa segno di proseguire, Krejci rischia un po’ nel proteggere con il corpo il pallone e ostacolare la traiettoria

08 Schick murato al momento del tiro, Georgia in difficoltà

07 Quando la Repubblica Ceca si alza entra in area con una certa facilità

05 Tsitaishvili si fa tutta la fascia con coraggio ma viene fermato

03 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Colpo di testa di Schick parato

02 OCCASIONE REPUBBLICA CECA Due parate consecitive di Mamardashvili: respinge di piede su Hlozek e poi di mano su Schick

00 Calcio d’inizio per la Georgia

PRIMO TEMPO