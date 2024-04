La Germania allontana Nagelsmann da un ritorno al Bayern

Hans-Joachim Watzke, vicepresidente della Federcalcio tedesca, ha parlato a 360 Media del futuro di Nagelsmann

FUTURO NAGELSMANN – «La DFB deve provare a prolungare il contratto di Nagelsmann. Se riuscisse a blindarlo per un periodo più lungo sarebbe un bene per il calcio tedesco. Stiamo parlando di un allenatore che ha avuto successo in tutti i club in cui è stato».