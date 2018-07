Roma extralarge, ora le cessioni. Via in tanti: rischia anche Florenzi

La Roma ora deve cedere gli esuberi. In uscita Peres, Gerson, Juan Jesus ma rischia anche Florenzi: le ultimissime

Nove colpi in entrata, mai la Roma americana aveva ‘osato’ tanto a inizio mercato. Ora però è il tempo degli addii. Monchi, di rientro da una breve vacanza in Spagna, lavora sulle cessioni, senza dimenticare i possibili nuovi arrivi di Ziyech e/o Berardi. Prima però ci sarà bisogno di alcune uscite. Il club giallorosso pensa alle cessioni di Gerson, richiesto in prestito da alcuni club italiani come ad esempio Atalanta ed Empoli, ma sul giocatore c’è anche la Sampdoria di Walter Sabatini, suo grande estimatore (è stato il nuovo ds a portarlo in Italia).

Con lui dovrebbe lasciare la Roma anche Bruno Peres, che ha ma­ nifestato alla dirigenza il desi­ derio di restare in Brasile per stare vicino alla famiglia: su di lui ci sono tre club ma serve un’offerta da 9 milioni di euro, quanto messo sul piatto dal Toro. Altro brasiliano in uscita può essere poi Juan Jesus, che guadagna tanto (2,2 milioni di euro), e piace al Torino e al Porto. Da valutare il futuro di El Shaarawy, Defrel e Perotti: uno è di troppo ma potrebbero partire in due. Florenzi è in bilico: la Roma attende una risposta, in settimana, all’offerta di rinnovo. Se rifiuterà l’offerta, andrà via.