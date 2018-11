Incredibile autogol di Emanuele Giaccherini che sancisce la sconfitta del Chievo per 0-2 contro il Sassuolo

Periodo nero per il Chievo di Ventura. Contro il Sassuolo arriva la settima sconfitta consecutiva grazie al gol di Di Francesco in apertura di secondo tempo e all’incredibile autorete di Giaccherini sul finale di gara. Nel tentativo di riconsegnare la palla al proprio portiere dopo una bella parata sul tiro di Berardi, l’ex Juve non vedendo Sorrentino a terra appoggia la palla in rete sancendo il 0-2 finale. Un gol che riassume in toto la stagione che stanno vivendo i veneti.