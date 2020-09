Giampaolo: «Belotti è un trascinatore» – VIDEO

L’allenatore del Torino ha parlato di Belotti dopo la partita contro l’Atalanta

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa di Andrea Belotti, autore di una doppietta nella sconfitta per 4-2 contro l’Atalanta.

«Belotti è un calciatore che nessuno mette in discussione e che gode di immunità positiva, perché se l’è guadagnata. Gioca le partite con la consapevolezza di poter anche sbagliare, magari altri no. Tutto questo va costruito con il lavoro e con i risultati. Belotti in questo momento è e deve essere il trascinatore».