Lazio, Provedel non è INCEDIBILE, ma Mandas e l’età spingono: Lotito fissa il prezzo

Lazio Provedel, i biancocelesti ragionano sul futuro: c’è un prezzo per la cessione del portiere ex Spezia

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio ha preso una decisione precisa sul futuro di Ivan Provedel, fresco di adeguamento dell’ingaggio e con un contratto in scadenza nel 2027.

Per Lotito e Fabiani, complice anche l’ottimo rendimento di Mandas, l’ex Spezia non è incedibile ma per concedere il via libera alla partenza servirà un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. Forse troppi per un portiere di 30 anni.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM