Giampaolo Lecce: «Karlsson è pronto, in attacco torna Dorgu; ecco che partita sarà»

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida del Lecce contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

CHE LECCE SARA’ – «Sempre positivo. Poi alcune volte prendi le misure e fai bene, altre volte perdi e metti in discussione anche l’atteggiamento. La squadra ha sempre l’atteggiamento giusto, poi può commettere errori. Non posso contestare apatia. L’atteggiamento deve essere sempre propositivo. Domani sarà molto importante. L’avversario è ostico soprattutto quando gioca fuori casa. Abbiamo una partita impegnativa ma per me son tutte impegnative».

KARLSSON – «Ho visto qualche partita. È un giocatore che ha bisogno di riacquistare entusiasmo e rientrare in un novero di calciatori giusti per giocarsi un posto. A Bologna c’erano sette esterni, ne giocano solo due. È a disposizione, è convocato, oggi si è allenato. Gli dobbiamo dare il tempo di capire dove sta e lì non abbiamo una emergenza».

EMERGENZA IN DIFESA – «Recuperiamo Guilbert. La difficoltà c’è quando bisogna fare gli adattamenti. Per fortuna domani torna Guilbert e Dorgu torna a fare quello che sa fare».

PIERRET – «È stato acquistato per giocare in quel ruolo. Quando sono arrivato era appena tornato da un infortunio. Il ritmo a metà campo è diverso da quello difensivo. Non l’ho sostituito per delle colpe, è stata una scelta dettata dalla condizione fisica. Con una settimana in più starà meglio».

SCELTE IN ATTACCO – «Recuperano Guilbert recuperiamo Dorgu in attacco. Era un sacrificio far giocare Dorgu terzino destro. Gallo settimana scorsa lo abbiamo rischiato, stava sul filo. Abbiamo rischiato causa emergenza. Ora l’ho rivisto bene. Lui ha tenuta e sprint, la speranza è di risistemarsi piano piano facendo giocare i calciatori nei ruoli a loro più congeniali».