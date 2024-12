Giampaolo ha revitalizzato il Lecce: con lui 7 punti in 4 partite, le pagelle

Le pagelle di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la vittoria contro il Monza: il tecnico ha saputo tirare fuori i salentini da una situazione critica

La cura Giampaolo funziona in casa Lecce: dal suo arrivo in salento, accolto con una certa freddezza, il tecnico ha saputo dare nuova spinta ai giallorossi: in 4 partite sono arrivati 7 punti – gli ultimi 3 ieri contro il Monza in una delicata sfida salvezza – per una media di quasi due punti a partita, 1.75. Di seguito le sue pagelle sui quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Bel primo tempo. Sette punti in quattro partite… e l’appetito vien mangiando».

TUTTOSPORT 7 – «E’ riuscito a trasferire la mentalità giusta».