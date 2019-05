Prosegue l’appuntamento con “A Story of Excellence” per raccontare i capitani della Juventus: tocca a Gigi Buffon

Tra Buffon e la Vecchia Signora c’è sempre stato un rapporto viscerale, dal 2001 al 2018, con l’estremo difensore che addirittura è rimasto con la squadra anche in Serie B, nel 2006, per una dimostrazione d’amore senza eguali. Scopri storia e curiosità di Gigi Buffon a questo link: A STORY OF EXCELLENCE: GIANLUIGI BUFFON