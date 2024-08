Giappone-Spagna: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Parc Olympique l’incontro dell’Olimpiade Giappone-Spagna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Parc Olympique di Lione va in scena la partita dell’Olimpiade Giappone-Spagna, valida per i quarti di finale della competizione. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

GIAPPONE (4-2-3-1): Kokubo; Sekine, Takai, Kimura, Ohata; Yamamoto, Fujita; Sato, Mito, Saito; Hosoya.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Sanchez, Cubarsí, Eric García, Miranda; Barrios, Baena; Sergio Gomez, Fermin Lopez, Oroz, Sergio Gomez; Abel.

Orario e dove vederla in tv

Giappone-Spagna si gioca alle ore 17:00 di venerdì 2 agosto. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su DAZN, Discovery +, Prime Video, Sky Go e NOW TV.