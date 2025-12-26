Gila Lazio, Lotito ha preso una decisione molto importante sul difensore: le ultime

Gila Lazio, lo spagnolo è un calciatore che interessa molto all’Inter. Ma Lotito non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio. Le ultime

Le manovre di mercato non riguardano solo l’attacco o la fascia destra: l’Inter sta lavorando anche per rinforzare la difesa, in vista delle prossime stagioni, e tra i nomi più discussi negli ultimi giorni spunta Gila. Il centrale spagnolo, protagonista di un’ottima stagione con i biancocelesti, è finito nel mirino dei nerazzurri che lo considerano perfetto per il tipo di gioco voluto da Cristian Chivu.

Il tecnico rumeno ha tracciato un identikit chiaro del difensore ideale: mancino naturale, rapido nel recupero in campo aperto, versatile e in grado di giocare sia da centrale puro sia come “braccetto” in una difesa a tre. Questa figura è fondamentale per mantenere alta la linea difensiva e per garantire una costruzione dal basso fluida, due punti cardine del gioco dell’Inter. Ed è proprio per queste caratteristiche che Gila rappresenta il candidato perfetto per il ruolo.

Tuttavia, la trattativa non è semplice. Claudio Lotito, presidente della Lazio, difficilmente si priverebbe di un difensore centrale così importante a gennaio. La sua valutazione della pedina chiave biancoceleste è alta, e servirebbe un’offerta considerevole per convincere la società romana a cedere il giocatore. Nonostante ciò, l’Inter monitora attentamente la situazione, consapevole che un eventuale inserimento nella prossima finestra di mercato potrebbe fare la differenza nella solidità difensiva del club nerazzurro.

Non solo Gila: la dirigenza meneghina valuta anche altre alternative, come il giovane talento bosniaco Tarik Muharemovic, che potrebbe rappresentare un investimento interessante. Tuttavia, anche qui emergono complicazioni: la Juventus detiene ancora una clausola sul 50% della futura rivendita del giocatore, rendendo l’operazione economicamente complessa e politicamente delicata tra le due rivali storiche.

In sintesi, la pista legata a Gila resta la priorità per l’Inter, nonostante le difficoltà legate alla resistenza della Lazio a cedere un elemento fondamentale. Il club di Viale della Liberazione punta su un rinforzo che possa garantire qualità, velocità e affidabilità nel cuore della difesa, elementi essenziali per affrontare la seconda parte della stagione e costruire un reparto solido in ottica futura. La strategia rimane chiara: monitorare costantemente la situazione, preparare un’offerta convincente e avere alternative pronte, nel caso in cui l’affare con Gila si rivelasse troppo complicato da concludere.