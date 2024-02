Giordania Corea del Sud: orario, dove vederla e formazioni

Giordania Corea del Sud oggi in campo la semifinale della Coppa d’Asia: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 16.00 si giocherà la prima semifinale di Coppa d’Asia. La Giordania di Hussein Ammouta affronterà la Corea del Sud di Jurgen Klinsmann. La squadra giordana è arrivata in semifinale per la prima volta nella sua storia: il percorso li ha visti battere l’Iraq negli ottavi di finali e nei quarti il Tagikistan. I coreani invece arrivano coi favori del pronostico, ma il percorso per arrivare in semifinale – undicesima volta nella loro storia – il percorso non è stato semplice: vittoria ai rigori contro l’Arabia (1-1 con pareggio in pieno recupero nei tempi regolamentari) e rimonta con gol allo scadere contro l’Australia ai quarti. Andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni delle due nazionali e soprattutto dove sarà possibile seguire il match.

Le probabili formazioni

GIORDANIA (3-4-2-1): Aby Laila; Nasib, Al-Arab, Al-Ajalin; Haddad, Ayed, Sadeh, Al-Mardi; Al-Taamari, Olwan; Al-Naimat.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Seol Young-woo; Park Jin-seob, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee-chan; Cho Gue-sung.

Giordania Corea del Sud: orario e dove vederla

Semifinale di Coppa d’Africa e questo pomeriggio scenderanno i giordani contro i sudcoreani. La sfida si giocherà all’Ahmed bin Ali Stadium con calcio d’inizio alle ore 16 italiane e sarà visibile in streaming su Onefootball. Sarà possibile seguirla sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.