MOVIOLA Spagna Germania, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Spagna Germania, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i QUARTI DI FINALE degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Spagna e Germania, valido per i quarti di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro francese Anthony Taylor.

Decisamente problematico l’operato di Taylor nel primo tempo, soprattutto nelle prime battute di gara. Tutto nasce in seguito a un fallo di Kroos su Pedri, che mette fuori causa lo spagnolo. Il tedesco viene perdonato, quando invece l’ammonizione era sacrosanta. Da lì partono molte contestazioni alle sue decisioni. I gialli li ricevono giustamente Rudiger e Le Normand, entrambi diffidati. Ma a Kroos manca anche un altro giallo: 3 minuto dopo il primo perdono, rifila un pestone a Yamal che non viene visto. La sensazione prevalente è che si navighi a vista e che i giocatori contestino non senza ragione perché è difficile trovare una coerenza nelle decisioni prese. Nella ripresa Taylor non appare ancora troppo sicuro ma le situazioni difficili sono decisamente di meno. Già sull’1-1, nel finale, perdona nuovamente Kroos su una spinta al limite su Oyarzabal. Nei supplementari c’è l’episodio chiave. Non riguarda gli ancora tanti ammoniti (con la Spagna che avrà 3 giocatori esclusi dalla semifinale: Morata, Le Normand e Carvajal, inevitabile il secondo giallo per lui): il momento clou è quando Musiala chiede un mani per la netta deviazione di Cucurella, ma il Var non interviene La Spagna chiedeva un mani precedente di Fullkrug, ma l’azione era andata avanti e francamente non sembra esserci. Taylor si conferma un arbitro le cui decisioni nelle gare importanti (vedi finale della Roma…) sono alquanto condizionanti.