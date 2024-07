Spagna, in TRE salteranno la semifinale di Euro 2024: erano diffidati contro la Germania

La Spagna approda in semifinale del campionato Europeo, ma in tre non giocheranno la partita: ecco i diffidati che sono stati ammoniti

La partita tra Spagna e Germania di Euro 2024 sarà ricordata come una delle più belle ed emozionanti della storia recente. La vittoria delle Furie Rosse in casa dei tedeschi ha permesso alla Nazionale di De La Fuente di approdare in semifinale.

Al penultimo atto della competizione non ci saranno ben tre titolari per la Spagna dato che erano diffidati e sono stati ammoniti. Il primo è stato il difensore Le Normand, poi Carvajal (anche espulso per doppio giallo) e infine Morata, che ha preso la sanzione dalla panchina.