Simeone jr. in gol al debutto con l’Argentina: «Papà me l’aveva detto» – VIDEO

Giovanni Simeone subito in gol nell’esordio con la nazionale argentina: l’attaccante della Fiorentina ha segnato la rete del 3 a 0 al Guatemala e subito dopo il match ha omaggiato il padre Diego

Un esordio così, probabilmente, Giovanni Simeone fino a ieri lo aveva semplicemente sognato: l’attaccante della Fiorentina, alla prima assoluta con la maglia dell’Argentina, è subito andato in gol nell’amichevole contro il Guatemala giocata nella notte italiana negli Stati Uniti. La nazionale Albiceleste – decisamente sperimentale – del commissario tecnico ad interim Lionel Scaloni ha battuto facilmente l’avversaria di turno per 3 a 0 proprio anche grazie al gol nel finale di primo tempo di Simeone, che è seguito a quelli in apertura di Gonzalo Martinez e Giovani Lo Celso. Il Cholito – tra le altre cose – era già andato vicino alla segnatura in almeno un paio di occasioni.

Una prestazione maiuscola quella della punta viola, fortemente voluta ed esaltata da Scaloni nei giorni scorsi, che ha segnato anche il gran ritorno in nazionale di un Simeone. «Da piccolo, quando ascoltavo allo stadio l’inno del River Plate, papà mi diceva che un giorno sarei arrivato fin qui – ha ricordato commosso l’attaccante a fine partita facendo cenno a suo padre Diego, attuale allenatore dell’Atletico Madrid, che ha giocato la sua ultima partita in nazionale nel 2002 – . C’era tensione ed ansia prima del debutto: ho avuto un po’ di occasioni per segnare, ma sono felice della mia prestazione. Qui ho grandi compagni di squadra». Alcuni dei quali, come l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi e quello della Juventus Paulo Dybala, rimasti in panchina per tutto il match a causa di alcune noie muscolari: per loro però potrebbe esserci spazio nell’amichevole della prossima settimana contro la Colombia.