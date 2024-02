Girona, Michel: «Ecco qual è l'obiettivo per questa stagione»

Michel, allenatore del Girona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida de La Liga contro il Real Madrid

PAROLE – «Real Madrid? Sarà una gara molto importante, se dovessimo vincere saremmo primi, ma il nostro sogno è raggiungere l’Europa. Il nostro obiettivo non è vincere il campionato, non è una nostra idea. Poi è chiaro che al Bernabeu non è una partita normale, ma speciale. Il momento in cui ci arriviamo è spettacolare. Volevamo scrivere la storia alla fine della stagione, ma a livello globale, una vittoria per noi in questa partita sarebbe molto speciale. Vogliamo vincere al Bernabeu affinché la gente riconosca il lavoro che stiamo facendo. Sarebbe un salto di qualità a livello mondiale. Un successo non ci renderebbe una candidata comunque per vincere LaLiga. Real Madrid e Barça vinceranno tante partite. Vincere significherebbe scrivere la storia, lasciare il Bernabeu da capolista sarebbe davvero speciale».