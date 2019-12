Globe Soccer Awards, Best Women’s Player of The Year: le finaliste

Per la prima volta nella sua storia, i Globe Soccer Awards avranno un premio dedicato al calcio femminile. Il 29 dicembre a Dubai, infatti, sarà premiato la miglior calciatrice del 2019.

Dominio statunitense, dopo il Mondiale vinto in estate: presenti Alex Morgan e Megan Rapinoe, fresca vincitrice del Pallone d’Oro. Tra le finaliste anche Lucy Bronze e Armandine Henry, entrambe in forza al Lione.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 finalists: Alex Morgan, Lucy Bronze, Megan Rapinoe and Amandine Henry

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019