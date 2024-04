Gol annullati Juve-Fiorentina, Calvarese: «Il Var annulla con overrule»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato a Tuttosport i gol annullati nel corso della partita tra Juve e Fiorentina

ANALISI – «Nel primo tempo tre gol della Juventus vengono annullati dal VAR per fuorigioco. Il caso più singolare è il primo: Gatti colpisce la traversa, Vlahovic (in posizione regolare) ribadisce in rete ma c’è un tocco di Bremer (che fa di tutto per evitare di levarsi), in fuorigioco geografico. Il VAR annulla con overrule. Irregolare anche McKennie sia sul suo gol che su quello segnato da Vlahovic (l’americano gli aveva servito l’assist). Dal punto di vista tecnico, si districa bene nonostante la gara non sia difficile: bene l’uniformità di giudizio, anche se nelle due aree non si segnalano episodi rilevanti, se non un contrasto (regolare) tra Kayode e Yildiz. Saranno 3 i gialli alla fine: forse esagerato quello a Yildiz, considerando il metro adottato».