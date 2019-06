Non solo Copa America nella ricca estate delle Nazionali: da domani il via anche alla Gold Cup, Messico favorito

Non c’è soltanto la Copa America al via, in questa lunga estate dedicata alla Nazionali. A partire da domani, infatti, sarà la Gold Cup – il corrispettivo continentale per l’America del Centro-Nord – a fare compagnia al Mondiale Femminile ed all’imminente Europeo Under 21.

La rassegna vede ai nastri di partenza con i galloni di favorito il Messico, nonostante la pesante assenza di Hernandez in attacco. Nel ruolo di outsider i soliti Stati Uniti, ma anche un Canada in forte crescita.