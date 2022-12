Gonçalo Ramos, oggetto di desiderio dell’intera Europa

Goncalo Ramos è l’oggetto del desiderio dell’intera Europa dopo l’exploit contro la Svizzera: ecco chi lo segue

Il Mondiale può cambiare un’intera carriera. È quello che sta succedendo al giovane Gonçalo Ramos, 21 anni, attaccante del Benfica. Il giovane sta mettendo in mostra tutte le sue qualità in quel di Qatar così da attirare le attenzioni dei top club europei, desiderosi di pescare nella competizione FIFA il nuovo gioiello che farà impazzire i tifosi. La tripletta segnata contro la Svizzera ha impressionato chiunque, al punto che società come Juventus e Milan si sono messe alla finestra, fiutando l’affare.

Calciomercato, Juventus e Milan sul Ramos



Gonçalo Ramos si è messo in mostra nel migliore dei modi e come sa fare: a suon di gol. La tripletta rifilata alla Svizzera ha attirato l’attenzione di molti club importanti, tra cui Milan e Juventus. Da sempre le due società sono alla ricerca di giovani da lanciare nella mischia e che abbiano il giusto carattere per poter competere in Europa. Per la Vecchia Signora, attualmente, sembra difficile provare l’affondo per il giocatore, vista la vicenda giudiziaria che sta tenendo banco in questi giorni.



Il rendimento di Gonçalo Ramos è tutto merito del tecnico del Portogallo Santos. Ha avuto il coraggio di lanciarlo dal primo minuto, mettendo in panchina Cristiano Ronaldo (non uno qualunque). Mai fiducia fu ripagata in modo migliore: tripletta e adesso gli occhi delle big addosso.



Attenzione al Manchester United



Chiaramente bisognerà trattare con il Benfica che attualmente non farà sconti. Il portoghese classe 2001 ha un contratto in scadenza nell’estate del 2026 e nella prima parte di stagione ha segnato quindici gol, di cui cinque in Champions League. Il club vorrà sicuramente tenersi stretto Ramos, a meno che non arrivi qualche offerta irrinunciabile o che soddisfi le richieste della società.



Dopo la partita giocata contro la Svizzera e la probabile titolarità contro il Marocco, la quotazione di Gonçalo Ramos salirà tantissimo, il che si traduce in un bel problema per Milan e Juventus. Prima dell’avvio del Mondiale in Qatar 2022 la sua quotazione era di circa 24 milioni di euro, stando a quanto riferito da Transfermarket. Inoltre al Benfica gode di uno stipendio di 200 mila euro, che sicuramente aumenterà dopo la competizione.

La sensazione è che il futuro del giocatore, probabilmente già da gennaio, sarà lontano dal Portogallo, in qualche importante top club. Certamente dopo tale prestazione il campo delle pretendenti si restringe, ma ci sono molte indicazioni che portano al Manchester United. Come rilanciano i giornali, i Red Devils sarebbero pronti a versare nelle casse del club portoghese 40 milioni di euro. Ten Hag è un grande estimatore del giocatore e lo vedrebbe perfetto nel suo undici titolare, sostituendo in questo modo Cristiano Ronaldo, svincolatosi prima del Mondiale.