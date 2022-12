Gosens: «Gli inizi, i miei idoli e l’Inter: ecco chi sono»

Robin Gosens, esterno del’Inter, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali nerazzurri: le sue dichiarazioni

Intervistato da Inter TV, ecco come si è raccontato Robin Gosens a tutti i tifosi dell’Inter tramite il format “Where are you from”.

PRIMI PASSI – «Ho costruito due porte piccole nel garage di mio nonno, da lì è partito tutto: ho iniziato a giocare ogni giorno a casa mia».

CALCIATORE PREFERITO – «Lothar Matthaus e Jurgen Klinsmann, che hanno fatto la storia anche all’Inter. Sono gli idoli dei tedeschi perché hanno vinto quasi tutto in Nazionale e con l’Inter».