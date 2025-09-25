Gosens post Fiorentina: «Dopo il ritiro voglio intraprendere quella grande carriera» - Calcio News 24

Fiorentina, Gosens pensa già al futuro: «Dopo il ritiro sogno uno studio di psicologia sportiva»

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha ancora molto da dare in campo, ma intanto inizia già a delineare i contorni del suo futuro lontano dal calcio giocato. L’ex Atalanta, ora punto fermo della rosa viola, ha parlato dei suoi progetti post-carriera nel corso del podcast Copa Ts, rivelando una visione molto chiara e sorprendente.

Il giocatore della Fiorentina, apprezzato per la sua professionalità dentro e fuori dal campo, ha ammesso di avere un piano preciso per quando appenderà gli scarpini al chiodo: «Ho le idee abbastanza chiare su quello che farò dopo il ritiro. Partirò dai miei studi, poi magari ci aggiungerò un master in psicologia dello sport. A quel punto, mi piacerebbe aprire un piccolo studio e poter offrire consulenze individuali ai calciatori».

Una dichiarazione che conferma ancora una volta quanto Gosens sia un atleta fuori dal comune. Già durante le sue esperienze precedenti, il nuovo esterno sinistro della Fiorentina aveva attirato l’attenzione per la sua intelligenza e per la capacità di affrontare il calcio in modo riflessivo. Oltre a essere un giocatore tecnico e generoso in campo, ha sempre dimostrato di essere molto attento anche alla sfera mentale e psicologica dello sport professionistico.

La sua volontà di dedicarsi alla psicologia sportiva nasce probabilmente dalla consapevolezza di quanto l’equilibrio mentale sia oggi determinante nella carriera di un calciatore. Gosens conosce bene le pressioni, le aspettative e le difficoltà che si vivono nel calcio d’élite, e vuole offrire il suo contributo per aiutare altri atleti a gestire al meglio questi aspetti.

Intanto, in maglia Fiorentina, continua a dare il massimo. Dopo il suo arrivo, si è subito messo a disposizione di mister Palladino, diventando uno dei leader tecnici e caratteriali del gruppo. La sua esperienza internazionale e la sua versatilità tattica rappresentano una risorsa fondamentale per la stagione della Viola, impegnata su più fronti.

Se da un lato Robin Gosens si conferma una figura importante per il presente della Fiorentina, dall’altro getta già le basi per un futuro dove continuerà a essere vicino al mondo del calcio, ma in una veste diversa. Un futuro da mental coach, con lo stesso spirito combattivo e generoso che oggi mostra ogni domenica sul campo.