Grassani (legale Napoli): «Taglio stipendi? La Juve ha anticipato i tempi»

Il legale del Napoli Mattia Grassani ha parlato dell’azione di responsabilità della Juve sul taglio degli stipendi: le sue parole

Il legale del Napoli Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1 sulla questione del taglio degli stipendi.

TAGLIO STIPENDI – «Sono totalmente d’accordo con il presidente federale, la Juve ha tradotto il fatti la situazione delle cose. Un sacrificio da parte di tutti è l’unica via, su base generalizzata o individuale. Non può esistere che in un periodo come questo gli allenatori prendano il 100% non allenandosi, non essendo a disposizione del club e non giocando partite ufficiali».

JUVE – «La Juventus ha anticipato i tempi, forse prendendo in contropiede gli altri club e il sistema calcistico in generale, ma in senso positivo. Una soluzione uguale per tutti secondo me sarebbe quella migliorare, anche come presa di coscienza collettiva che quello degli stipendi è un problema attuale e di tutti».