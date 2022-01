ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gravina: «Dobbiamo riformare i campionati, non siamo più appetibili». Le dichiarazioni del presidente FIGC

Gabriele Gravina ha parlato a Dribbling a Rai2.

Le sue parole: «Sono fermamente convinto che abbiamo un’esigenza, non solo nell’agire in maniera decisa nella riduzione del numero degli organici, ma anche nelle modifiche dei format che devono recuperare un appeal. Non siamo più appetibili sul mercato, i nostri fruitori sono abbastanza distaccati, si cominciano ad allontanare. Dobbiamo accelerare questo processo entro il 30 giugno per non perdere altri due anni. Bisogna agire in fretta e con grande senso di responsabilità, riformando i campionati e due aspetti su cui lavorare perché la riforma è la conseguenza naturale della sostenibilità e della stabilità del nostro sistema».