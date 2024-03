Francesco Graziani: «Zapata per il Toro è come Lukaku per la Roma»

Francesco Graziani ha guidato a lungo l’attacco del Toro. Oggi parla della squadra granata dalle pagine del Corriere della Sera

IL TORO HA RALLENTATO – «Forse sì, ma ha sicuramente raccolto meno di quanto meritato, e penso soprattutto alle partite contro Lazio e Roma. Nell’ultima gara a Napoli, invece, gli azzurri hanno fatto qualcosa in più per vincere ma il Toro ha avuto il merito di restare sempre in partita e ha saputo gestire i momenti difficili. Alla fine, ha portato a casa un pari molto importante per il morale. La frenata c’è stata ma solo sul piano dei risultati, non su quello delle prestazioni».

IL GOL A NAPOLI HA RIACCESO SANABRIA – «Quella rovesciata vincente è stata la migliore notizia per il Toro nella serata del Maradona. Per lui il gol ottenuto in quel modo può rappresentare un nuovo inizio. Dopo quanto si era visto nella scorsa stagione, in cui Tonny aveva fatto il record personale di gol, quest’anno ci si aspettava qualcosa in più. Ma è ancora in tempo per migliorare il bilancio della propria annata».

ZAPATA SERVE PER IL FUTURO – «Lo vedo sempre meglio dal punto di vista fisico, quindi sì. Ricopre per il Toro la stessa importanza che ha Lukaku nella Roma. Si tratta di un elemento che dà fisicità, è bravo nel gioco aereo, sa fare gol. E poi dà moltissimo sul piano dell’approccio alla partita e dello spirito. Ha carattere, è un professionista di livello elevato e un vero leader».

BUONGIORNO MIGLIOR CENTRALE DELLA SERIE A – «Ce ne sono anche altro con cui se la gioca, però ha davanti a sé un futuro molto luminoso che lo potrebbe portare anche all’attenzione di grandi club. Credo che in estate il Torino riceverà molte offerte. Si tratta di un buonissimo giocatore pronto per competere ai più alti livelli, ma rappresenta tantissimo per il club granata».