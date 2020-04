Graziano Cesari: «Playoff? Sono scettico. Gli arbitri devono riprendere in sicurezza»

L’ex arbitro e attuale opinionista sportivo, Graziano Cesari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Le sue parole

PLAYOFF – «Sinceramente sono molto scettico in merito. Sarebbe ingiusto perché mancano ancora 12 partite alla fine. Dobbiamo attenderci un altro campionato nel campionato. Si tratta di una situazione inedita a cui nessuno di noi ha mai assistito. Una novità assoluta sotto tutti i punti di vista».

SITUAZIONE ARBITRI – «I compensi per gli arbitri, al di là di un fisso mensile, sono quelli delle partite. Compensi che ovviamente in questo momento mancano. Ad oggi gli arbitri si stanno allenando a casa con un programma ad hoc fornito dall’AIA. Quello che mi preme dire è che anche gli arbitri abbiano la necessità di riprendere in sicurezza. Parliamo di una categoria che non può usurfruire di aerei privati o di vagoni riservati per gli spostamenti. Sono persone abituate a spostarsi con i mezzi pubblici, a differenza delle squadre di Serie A!»