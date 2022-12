Guardiola incorona Messi: «Il più grande di sempre anche senza Mondiale»

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, incorona Lionel Messi come miglior giocatore di sempre: le sue parole

Pep Guardiola, in conferenza stampa, incorona Lionel Messi dopo il Mondiale vinto. Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City.

LE PAROLE – «Tutti hanno una propria opinione ma non si può dubitare sul fatto che sia il più grande di ogni tempo. Qualcuno dirà Maradona o Pelé o Di Stefano, ognuno ha una sua propria opinione, ma la mia non sarebbe cambiata neanche se non avesse vinto il Mondiale. Normale valutare i giocatori per cosa hanno vinto in carriera, ma questa per lui è solo la ciliegina sulla torta».