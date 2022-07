Guardiola: «Lewandowski via? Il cuore del Bayern rimane intatto»

Pep Guardiola parla del Bayern Monaco in vista dell’amichevole tra i tedeschi e il Manchester City nella tournée americana

Pepe Guardiola ha parlato del Bayern Monaco a Sport 1 in occasione dell’amichevole di domani notte a Green Bay, nello stato del Wisconsin, tra i tedeschi e il Manchester City. Di seguito le sue parole.

RITORNO AL BAYERN MONACO – «No, è escluso. Hanno un tecnico giovane e io quando finirò al City sarò vecchio. Hanno investito molti soldi per lui».

LEWANDOWSKI – «É vero che Lewandowski è andato via, ma il cuore del Bayern Monaco è ancora lì. Parlo di Muller, Kimmich e Neuer».

MERCATO IN ENTRATA – «Non sono sorpreso. Quando chiamano squadre come Real, Barcellona e Bayern è difficile dire di no. Tutti i giocatori vogliono giocare in queste squadre».