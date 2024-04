Guardiola: «Abbiamo lottato per essere qui. I giocatori...»

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha voluto parlare del momento attuale della squadra inglese. Le dichiarazioni

In conferenza stampa l’allenatore del Manchester City Guardiola ha voluto parlare così dei suoi giocatori nel momento attuale della stagione. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.

«Solo concetti legati alla formazione. Cosa facciamo, cosa devono fare, come difendiamo e come attacchiamo. Molti sorrisi, belle conversazioni nelle sale massaggi, tutto qui. La stanchezza del giocatore è normale. Ci sono tante partite, giocano tanti minuti fra Nazionali e trasferte ma è l’ultima parte della stagione, manca un mese e mezzo più o meno alla fine. Abbiamo lottato molto per essere qui e siamo concentrati su questo. Poi dobbiamo spegnere l’interruttore. Io non vedo loro e loro non vedono me. Passo molto tempo a casa. Devi seguire il piano di gioco ed essere pronto per la partita. Siamo abituati a questo. Nelle ultime cinque o sei stagioni è successo ogni anno. Sappiamo che se perdiamo domani, ciao ciao. Quindi dobbiamo vincere. Tutti si supportano a vicenda e restiamo uniti. E poi andiamo in campo»