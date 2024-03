Calciomercato Genoa, Gudmundsson: «Io alla Juve. Dico che...»

Gudmundsson ha voluto parlare della sua stagione al Genoa, citando anche qualche voce di calciomercato. Juve su di lui?

«Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato contro la Juve, due anni fa a Marassi, ho provato grandi emozioni. E ho segnato anche quest’anno in casa. Dobbiamo ragionare da squadra, è importante fare risultato, non segnare. Domenica non sarà facile ma scendiamo in campo sempre per provare a vincere. Mercato? Mai dire mai»