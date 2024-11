Guendouzi si rammarica: «Volevamo vincere ma quando giochi contro undici uomini dietro la palla è difficile»

Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato così dopo il pareggio contro il Ludogorets che rallenta la classifica

Guendouzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della partita pareggiata contro il Ludogorets, si esprime cosi a caldo per il pareggio contro la formazione bulgara da parte della Lazio. Le dichiarazioni:

PAROLE – Questa sera volevamo vincere la partita, ma quando giochi contro undici uomini dietro la palla è difficile.Siamo stati anche sfortunati, abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare a lavorare, c’è mancato qualcosa per fare gol. La traversa? Abbiamo avuto sfortuna, questa sera è andata così, ma non abbiamo perso e siamo in un buon momento, se continuiamo a lavorare vinceremo tante partite!».