Guerra Ucraina, Srna: «La mente è tornata alla guerra in Croazia»

Darijo Srna, ex terzino, ha paragonato il dramma della guerra in Ucraina a quella vissuta nella ex Jugoslavia

L’ex terzino Darijo Srna ha parlato del dramma della guerra in Ucraina ai microfoni del Guardian.

LE PAROLE – «Ho visto molte brutte scene durante la strada (per lasciare Kiev) che mi hanno riportato al 1990 in Croazia: bambini che lasciano le loro case, famiglie con le valigie. Momenti difficili, ma dobbiamo credere che andrà tutto bene, non abbiamo altre soluzioni. Volevano prendere la mia casa nel 1990. L’hanno presa nel 2014, ora voglio prendere nuovamente la mia casa, la nostra casa. E penso che questo sia troppo».