Guida definitiva alle scommesse calcio per la stagione 2023/2024

Il calcio è lo sport più seguito al mondo ed è così appassionante anche grazie alla possibilità di scommettere su ogni partita.

I tifosi seguono con interesse le squadre del cuore, scommettendo su di esse prima della fine dell’incontro. Il mondo delle scommesse sul calcio è dunque cresciuto sempre di più. Non esiste più solo la tradizionale schedina. I bookmaker online non aams hanno allargato l’offerta di quote ed eventi su cui scommettere. Le piattaforme di scommesse sportive in Italia dominano ormai la scena, grazie ai vantaggi che offrono ai loro utenti. Questa guida alle scommesse calcistiche può rivelarsi dunque molto utile per orientarsi.

Le basi delle scommesse sul calcio

Il mondo delle scommesse calcistiche non si limita più alla tradizionale schedina 1X2. Il panorama del betting è cresciuto con costanza, e adesso i tifosi possono scommettere su molti aspetti di un singolo incontro. Il numero di gol, il risultato esatto, gli handicap sono tutti elementi su cui puntare. Ecco dunque le forme di scommesse sul calcio più comuni.

Risultato della partita

Questa è la tradizionale scommessa 1X2. Ogni better punta sulla vittoria della squadra di casa con 1 o su quella della squadra ospite con 2. Il pareggio è invece indicato dalla X. Esistono anche le cosiddette scommesse doppia chance. I tifosi possono puntare su due risultati, aumentando così le possibilità di vittoria.

Un aspetto particolarmente appassionante delle partite di calcio è dato dai gol. Le scommesse over/under si concentrano proprio sul numero di reti segnate. I tifosi scommettono se il numero delle reti sarà superiore (over) o inferiore (under) a una data cifra. Ad esempio, una scommessa under 2.5 prevede che in totale, nella partita, vengano segnate 2 reti al massimo. Al contrario, scommettere su reti over 2.5 vuol dire aspettarsi che vengano segnati almeno 3 gol.

Handicap asiatico

Come si può immaginare, viene assegnato un handicap a una delle due squadre. In questo modo, la scommessa viene vinta soltanto se la squadra vincente segna un numero di gol superiore all’handicap. Ad esempio, se viene assegnato un handicap di -1,5 a un team, questo vince soltanto se ha almeno 2 reti di vantaggio sull’altra squadra.

Risultato corretto

Questa scommessa è un’evoluzione delle precedenti. Gli scommettitori non solo puntano sull’esito dell’incontro, ma prevedono il punteggio esatto alla fine della partita. Le quote ovviamente sono molto più interessanti, ma la vincita richiede una grande precisione.

BTTS

La scommessa BTTS prevede che entrambe le squadre segnino durante l’incontro. Questa è dunque un’evoluzione delle scommesse Goal/No Goal, che prevedeva anche l’ipotesi contraria. Le scommesse sul calcio no goal infatti prevedevano di puntare sull’assenza di reti per una delle due squadre.

Come avere successo nelle scommesse sul calcio

Alcuni consigli sono molto preziosi quando si scommette sul calcio. In primo luogo, bisogna essere sempre realisti. Scommettere sempre sulla propria squadra del cuore può portare a grandi errori di valutazione. Purtroppo, la passione per una squadra specifica spesso porta a perdere di vista le reali doti dei giocatori negli incontri.

Gli elementi da considerare sono invece altri. Le scommesse live spesso si rivelano più intelligenti di quelle giocate in anticipo, proprio perché permettono di adattarsi e studiare fino all’ultimo la situazione in campo. Falli, infortuni, espulsioni, stanchezza sono tutte cose da valutare con attenzione. In linea di massima, gli scommettitori dovrebbero studiare con attenzione le statistiche e le quote.

Analisi statistica e dati storici

Le scommesse più attente e responsabili prendono sempre in considerazione la statistica. Una buona regola è quella di non fare troppe scommesse live, così che il tifoso possa concentrarsi solo su pochi incontri. Lo studio dei dati storici sulle squadre e dei pronostici su ogni incontro è infatti prezioso per puntare con precisione sul risultato corretto. I tifosi più preparati riescono così a ottimizzare le proprie vincite.

Tendenze delle scommesse e di mercato

Lo studio delle quote è un altro passo fondamentale per avere il pieno controllo delle proprie scommesse. Le quote per le scommesse non aams sono spesso molto più vantaggiose, ma anche queste possono cambiare. Le variazioni si legano alle finestre di calciomercato e alle loro incertezze, ad esempio. Allo stesso tempo, variano molto in base all’importanza e alla visibilità dell’incontro stesso. In breve, una partita dei Mondiali non ha la stessa importanza di un qualsiasi incontro di campionato.

La gestione del portafoglio scommesse

I tifosi devono stare attenti anche al proprio budget. Alcuni preferiscono scommettere somme contenute, mentre altri hanno un fondo più grande. In ogni caso, non si dovrebbe mai scommettere tutto su una sola puntata, anche se la vincita sembra abbastanza sicura. Dividere il proprio fondo in bankroll più piccoli, da dedicare a diverse sessioni di gioco, è l’ideale. Scommettere piccole somme cercando di fare pratica con le diverse quote è un buon consiglio. Le puntate possono aumentare man mano che si raddoppia il fondo iniziale. Scommettere in maniera responsabile e attenta è comunque la priorità, indipendentemente dal proprio budget.

Piattaforme di scommesse sicure

Alcuni bookmaker sono più sicuri di altri. Per questa ragione, vale la pena approfondire un breve elenco siti scommesse non aams su cui è possibile piazzare le proprie puntate con tranquillità.

Librabet

Il bookmaker LibraBet è dotato della licenza Curaçao eGaming e offre la possibilità di scommettere su più di 40 sport diversi. Ci sono anche gli eSport più recenti. Inoltre, il programma VIP di LibraBet è molto interessante, anche per la sua proposta di cashback. Esiste una nutrita sezione di giochi, che gli scommettitori possono provare anche gratuitamente.

Sportasa

Sportasa è un sito di scommesse sportive con licenza europea. Gli scommettitori italiani possono collegarsi e accedere a tutti i tornei più importanti. Anche in questo caso, oltre alle scommesse su calcio e sport, esiste un’area dedicata ai più classici giochi da casinò.

Rabona

Infine, un ottimo bookmaker non ADM è Rabona. In un unico sito, Rabona offre betting sportivo e gambling da casinò, con oltre 30 discipline sportive su cui scommettere. Le slot e le roulette più classiche sono pensate per un intrattenimento completo degli scommettitori.

Domande frequenti sulle scommesse sul calcio

Quali fattori devo considerare quando cerco squadre e giocatori?

Non si deve mai puntare solo sulla vittoria della propria squadra del cuore o dei propri player preferiti. Al contrario, le scommesse sul calcio devono essere oggetto di uno studio razionale e completo.

Quali fattori chiave devo analizzare per fare scommesse di successo?

Per scommettere con successo, bisogna sempre analizzare i dati statistici su squadre e giocatori. Lo studio attento di queste informazioni porterà a scommesse attente e precise, con alte possibilità di vincita.

Come posso gestire efficacemente il mio portafoglio scommesse?

Non si dovrebbe mai puntare tutto il proprio portafoglio su una singola scommessa. Al contrario, si consiglia di dividere il proprio bankroll in fondi più piccoli, da investire in diverse sessioni di scommessa.