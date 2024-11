Gyokeres: «Un peccato che Amorim sia andato via, United? Hanno già tanti attaccanti, per ora sto bene allo Sporting, in futuro...»

Le parole di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Club, corteggiato dai maggiori club europei, con il Manchester United in prima fila

Viktor Gyokeres ha parlato a Fotbollskanalen: l’attaccante svedese dello Sporting Club ha parlato dell’addio di Amorim e del suo futuro, che potrebbe essere a Manchester insieme al tecnico. Di seguito le sue parole.

AMORIM – «È molto triste che Amorim se ne vada, ma ovviamente capiamo la sua decisione. Ha significato molto per me, dato che mi ha dato l’opportunità e mi ha fatto crescere tanto. Ora non vediamo l’ora di lavorare con il nuovo allenatore».

SEGUIRLO ALLO UNITED – «Lì ha già diversi attaccanti, quindi vedremo. Ma non è qualcosa a cui sto pensando. Ovviamente voglio giocare tutta la stagione con lo Sporting e mi trovo bene lì, quindi non c’è fretta per me di trasferirmi in futuro. Vedremo quando sarà il momento».

QUALE É IL CAMPIONATO MIGLIORE PER LUI – «È difficile per me dirlo. Non ho una preferenza particolare. Vedremo se accadrà in futuro, come mi sentirò allora. Io non cambio nulla e non faccio nulla di diverso. Continuo a fare quello che ha funzionato».

COSA VUOLE IN FUTURO – «Voglio che mi venga data una parte importante e che io possa giocare. È la cosa più importante. Ci sono altri aspetti che devono essere a posto, ma ci penserò quando arriverà il momento».

